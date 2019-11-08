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İstanbul’da gece vakti terör örgütü PKK/KCK operasyonu

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması KCK’ya yönelik gece vakti özel harekat polislerin de katıldığı geniş çaplı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanların ele geçirildiği görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne PKK’nın gençlik yapılanması KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Gece vakti önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, polisler evlere koçbaşı ile evlere girdi.

Örgütsel dokümanlar ele geçirildi
Yapılan baskınlarda evlerde aramalar yapılırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Aramaların ardından polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Özel harekat sokaklarda adeta kuş uçurtmadı
Operasyona destek veren özel harekat polisleri, sokakların giriş çıkışlarını tutarak kapattı. Pencerelerden operasyonu görmek isteyen vatandaşları uyaran özel harekat polisleri içeri girmeleri için uyardı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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