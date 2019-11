Komşuda 5.9 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, İran'da merkez üssü Heştrud kentinin 57 km kuzeydoğusu olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 02:17'de meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.7 in Northwestern Iran 40 min ago pic.twitter.com/SCqNqGRteC