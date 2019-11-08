Şamil Tayyar'dan ilginç Bülent Arınç paylaşımı! Cumhurbaşkanımız tutuyorsa...

Bülent Arınç’ın KHK faciadır açıklaması gündemi sallayama devam ediyor. Arınç'ı en başından beri en sert eleştiren isimlerden biri olan ve KHK sözleri sonrası savcıları göreve çağıran Şamil Tayyar Arınç'la ilgili sosyal medyada ilginç bir paylaşım yapıp geri adım attı.

AK Parti’den Arınç’a büyük tepki var. Kimi Arınç’ın FETÖ’yü aklamaya çalıştığını belirtip işi ileri boyuta bile taşıdı ve Arınç istifa çağrısı yaptı. Bülent Arınç, ise dün akşam katıldığı televizyon programında canlı yayında "KHK'lar faciadır" sözüne açıklık getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında ve partisinin hizmetinde olduğunu bir kez daha vurgulayan Arınç, sözlerinin cımbızlanarak bir sözünün başlığa çekildiğini söyledi. Sözünün yanlış anlaşıldığını söyleyen Arınç, canlı yayında yemin etti sözlerinin tüm KHK'ları kapsamadığını ifade etti.

Şamil Tayyar'da ilginç bir paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Arınç’ı gönderebileceği konuşulmuştu ancak Erdoğan sadece esefle karşıladım açıklamasıyla yetindi. Daha önceki paylaşımlarında Arınç'ın sözleri için ''FETÖ’yü aklama çabası, artık parti içi sorun değil yargının konusudur. Savcıları göreve çağırıyorum'' diyen Şamil Tayyar geri adım attı. Arınç’ı eleştiren isimlerin başında gelen Şamil Tayyar bugün ilginç bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanımız Yüksek İstişare Kurulu’nda hala tutuyorsa

Tayyar ''Cumhurbaşkanımız Yüksek İstişare Kurulu’nda hala tutuyorsa, savcılar harekete geçmiyorsa yanılan biz olmalıyız’’ dedi ve şu Tweet’i attı: