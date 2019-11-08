İsrail'den skandal açıklama! YPG'ye bir çok kanaldan yardım ediyoruz

TÜRKİYE’nin sınır güvenliğini korumak için 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı harekâtının başlamasından hemen ardından terör örgütü YPG’ye yardım teklifi götüren İsrail, örgüte yardım ettiğini resmen ilan etti.

İSRAİL, terör örgütü YPG’nin liderliğindeki SDG’ye Barış Pınarı harekâtının başlamasından sonra yardım ettiğini duyurdu. İsrail Parlamentosu’nda Suriye konulu özel oturumda konuşan Tzipi Hotovely, YPG liderliğindeki SDG’yi kastederek “İsrail özellikle diplomatik ve insani konularda yardım için çok sayıda talep aldı. Kürtlerin derin endişeleriyle özdeşlik kurarak onlara birçok kanalla yardım sağlıyoruz” ifadesini kullandı.

‘Bizim çıkarımıza’

“İsrail, Kürtlere yardım etmeye muktedirdir ve bunun meyvesini ileride alacağımızdan eminim” diyen Hotovely, ülkesinin ne tür insani yardımda bulunduğuna ilişkin detayları ise paylaşamayacağını belirtti.

İsrailli yetkili “İsrail, Kürtlerin ve Suriye’nin kuzeyindeki diğer azınlıkların ılımlı ve Batı yanlısı unsurların gücünü korumasında açık bir çıkar görüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Kürt hâkimiyetinin muhtemel yıkılma durumu İsrail göz önüne alındığında tehlikeli ve negatif bir senaryo. Böylesi bir olayın İran liderliğindeki negatif unsurların güçlenmesini sağlayacağı kesinlikle açık” diye konuştu.

ABD’nin Suriye’den askerlerini çekmesine karşı çıktılar

Hotovely, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki askerlerini çekme kararına dair “ABD’nin Suriye’den askerlerini çekmesine karşı olduğumuzu Washington yönetimine ilettik” dedi.

İsrail’de hükümet kuramayan Başbakan Binyamin Netanyahu, Trump’ın Suriye’nin Türkiye sınırındaki bölgelerden çekilmesinin ardından açık bir şekilde bu karardan hoşnutsuzluğunu dile getirmişti. Reuters haber ajansı, İsrail’in SDG’yi bölgede İran etkisine karşı bir denge unsuru olarak gördüğünü yazdı.