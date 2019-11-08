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Belçika'da Diagne geri gönderilsin sesleri yükseliyor

Club Brugge’ün Paris Saint Germain’e 1-0 yenildiği maçta kaçırdığı penaltıyla dillere düşen Mbaye Diagne, Belçika ekibinde kredisini çabuk doldurdu.

Galatasaray’dan kiralık olarak forma giydiği ekipteki durumuyla ilgili sarsıcı yorumlar yapıldı.

Club Brugge’ün Paris Saint Germain’e 1-0 yenildiği maçta kaçırdığı penaltıyla dillere düşen Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak taraftardan özür diledi.

“Yaşananlar için çok üzgünüm. Takımıma yardım etmek istemiştim ama bir hata yaptım” ifadelerini kullansa da futbolcuya ateş püskürülen açıklamalar yapıldı.

Fırsatçı Diagne acilen geri gönderilmeli
Milliyet'te yer alan habere göre, Belçika basınında Diagne için ‘fırsatçı’, ‘bencil’ gibi yakıştırmalar yapıldı. Penaltıyı kullanması gereken asıl ismin bu konuda hocanın da tercihi olan Hans Vanaken olduğu belirtilerek, topun başına Diagne’nin geçmesine tepki gösterildi.

“Fırsatçı Diagne, Brugge’ün güzel gecesinde acı bir tat bıraktı” ifadelerine başvurulurken, “Her şeyi berbat etti, ne bencil ama” gibi yorumları “Brugge ondan kurtulmalı, Diagne gönderilmeli” şeklinde daha ağır yargılar içeren satırlar da izledi.

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