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Rusya ile üçüncü ortak kara devriyesi başladı! Petrol bölgesinde 6 saat

Türkiye-Rusya arasındaki Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesi başladı.

Kamışlı’nın doğusunda yapılan üçüncü devriye Irak sınırına doğru Suriye’nin Derik (Malikiye) kentini de kapsayan 110 km’lik bir alanı kapsıyor. Devriye yaklaşık 10 km derinlikte yapılıyor.

Petrol bölgesinde 6 saatlik devriye

Devriyenin yapılacağı bölgenin Rumeylan petrol bölgesi olduğu ve ABD askerlerinin bölgede üssünün olduğu öğrenildi. Devriyenin yaklaşık 6 saat sürmesi bekleniyor.

1 Kasım'da başlamıştı

Soçi mutabakatı kapsamında ilk kara devriyesi 1 Kasım’da Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt’un karşısında bulunan Suriye’nin Dırbesiye ile Rasulayn arasındaki bölgede, ikinci devriye de Ayn al Arap (Kobani) bölgesinde yapılmıştı.

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