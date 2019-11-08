Nagehan Alçı CHP'li Ataşehir Belediyesine tebrik etti: Bravo gurur duydum

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin 27 Mayıs askeri darbesini savunan ve uygulayan şahısların isimlerinin ilçede cadde ve sokaklardan kaldırdığı için tebrik etti.

Nagehan Alçı bugünkü yazısında, askeri darbeyi savunan ve uygulayan isimlerin İstanbul'daki cadde ve sokaklarda yaşamasını eleştirmiş belediyeleri bu isimleri kaldırmaya davet etmişti.

Ataşehir Belediyesi Meclisinde konu görüşüldü ve tüm partiler birlik oldu.

Alçı, kararı köşesinden şöyle duyurdu:

Bravo Ataşehir! Sıra şimdi diğer ilçelerde…

2018 Aralık ayında 27 Mayıs askeri darbesinin ve idamların en büyük savunucularından olan Sıddık Sami Onar isminin Süleymaniye Caminin hemen yanında bir sokakta hâlâ yaşatılmasına isyan etmiş ve İstanbul’da darbecilerin isimlerine sahip cadde ve sokakları sıralamıştım.

O dönem siz okurlarımdan birçok ilçede bulunan darbeci cadde ve sokak isimleri yağmur gibi yağdı. Bunların arasında Ataşehir’de bulunan 4 cadde ve 1 sokak da vardı.

O dönem bahsi geçen belediyelerin tümünün mevcut belediye başkanları beni arayarak bu isimleri değiştirmek için önce ilce meclisinden onay çıkması daha sonra konunun İBB Meclisi’ne götürülüp onaylanması gerektiğini hatırlattılar ve bu süreci başlatacaklarını, isimlerin değişmesi için düğmeye basacaklarını söylediler.

İlçe meclisi benim yazım üzerine harekete geçti

Şimdiye kadar bu konuda harekete geçen ilk belediye CHP’li Ataşehir Belediyesi oldu. Yazının hemen ertesinde, 11 Ocak 2019’da belediye meclisinden değişiklik kararını çıkardı. Ataşehir Belediye Meclisinde AK Partilisi CHP’lisi MHP’lisi tam bir bütünlük içinde davrandı. Gurur duydum.

Geçtiğimiz günlerde konuyu İBB’ye taşıdılar ve İBB Meclisi’nde oy birliği ile bu değişiklikler kabul edildi.

Hem bu girişime öncülük eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerini kutluyorum. Değişimin oy birliği ile alınmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.

Değiştirilen cadde ve sokakların listesi şöyle:

Celasun Caddesi-Yurtsever Caddesi

Ulusu Caddesi-19 Mayıs Caddesi

Evren Caddesi-Millet Caddesi

Kenan Evren Caddesi-23 Nisan Caddesi

Kenan Paşa Sokak-Sancak Sokak

Fatih Belediyesi neden hala bekliyor?

İstanbul Fatih, İzmir Buca gibi darbeci cadde sokak ya da meydan ismi taşıyan belediyeler o dönem ‘Bunları değiştireceğiz’ demişlerdi. Şimdi onlardan da aksiyon bekliyorum…

Özellikle AK Partili Fatih Belediyesi’nin bu konuda bir şey yapmaması rahatsız edici. Başkan Ergün Turan ile çok sohbet ettik. Bana, seçilmeden önce bu isimleri değiştireceğini söylemişti…