Diyet yapanlar için pratik ve lezzetli 3 salata tarifi derledik. Diyet yemeklerinin vazgeçilmezlerinden olan salata hem zayıflamanıza yardımcı hem de lezzetli bir öğün olabilir. Diyet yemekleri arayanlar için ızgara somon salata tarifi, taze yeşillikli kinoa salatası tarifi ve bahçıvan salatası tarifi hazırladık.

Diyet yemekleri denilince akla ilk gelenler kuşkusuz salatalar oluyor. Hem sağlıklı hem de hafif birer öğün olan salatalar diyet yapanların vazgeçilmezi. Ancak diyet yaparken salata tüketiminde mutlaka içinde protein olmasına özen gösterin. Yalnızca yeşilliklerden oluşan salatalar kısa sürede kilo vermenizi sağlar gibi görünse de uzun vadede daha çok kilo almanıza ve yağlanmanıza neden olabilir. Biz de protein bakımından zengin 3 ayrı salata tarifini sizler için hazırladık. İşte lezzetli pratik diyet yemekleri arayanlara salata tariflerimiz...

Izgara somon salatası tarifi

Izgara somon salatası yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler listesinde 120 gram kılçıkları ve derisi temizlenmiş somon, 3 gram tuz

1 gram karabiber, 10 gram zeytinyağı, 80 gram maskoli, 80 gram bebek ıspanak, 10 gram kapari, 20 gram dilimlenmiş portakal, kırmızı soğan turşusu var.

Portakal vinegret sosu için malzemeler ise şöyle;

70 gram portakal suyu, 200 ml zeytinyağı, 5 gr tuz.

Hazırlanışı: Somonu, tuz, karabiber ve yağ ile marine ettikten sonra önceden ısıtılan ızgara tavasında ya da ızgarada, içi kurumayacak ve suyunu bırakmayacak şekilde pişirin. Ispanak yapraklarını ve maskoliniyi suda yıkayarak temizleyin. Dilimlenmiş portakalları, kapariyi, kırmızı soğan turşusunu, yeşilliklerle ayrı bir kasede buluşturun. Ayrı bir yerde salata sosunun malzemelerini homojen bir kıvama gelene kadar iyice karıştırın. Ardından salata kasesine yeşilliklerin üzerine sosu ekleyerek iyice harmanlayın. Tüm karışımı servis tabağına aldıktan sonra pişen somonu yanına ekleyebilirsiniz. Kırmızı soğan turşusu yapımı için; 200 gr beyaz sirke, 100 gr şeker, 10 gr tuz, 1 parça yıldız anason ve 2 parça kakuleyi sos tenceresinde kaynatın. 300 gr kırmızı soğanı, kabuklarını soyup istediğiniz formda doğrayın. Sirke karışımını bir kavanoza boşaltın ve içine doğranmış soğanları ekleyin. Kavanozun kapağını kapatın ve hemen ardından ters çevirerek 2 saat bekletin. Ardından servis edebilirsiniz.

Taze yeşillikli kinoa salatası tarifi

Kinoa salatası için malzemeler listesi şöyle: 50 g haşlanmış kinoa

100 g lolorosso, 100 g kıvırcık marul, 3 adet çeri domates, 10 g kırmızı kapya biber, 5 g dereotu, 5 g maydanoz, 3 g zeytinyağı, 2 g tuz, 4 g balsamik sirke.

Hazırlanışı: İyice yıkanmış yeşillikleri doğrayıp, haşlanmış kinoa ve zeytinyağı ile karıştırın. Daha sonra servise sunacağımız tabağa alarak üzerine küçük küpler halinde doğranmış kırmızı kapya biber, maydanoz ve dereotu serpiştirin. Balsamik sirkeyle servis edin.

Bahçıvan salatası tarifi

Akşam yemekleri için ideal bir tercih olan bahçıvan salatası için malzemeler listesi şöyle; 40 g göbek marul, 80 g kıvırcık marul

80 g lolorosso, 3 adet çeri domates, 3 g zeytinyağı, 3 g balsamik sirke

2 g tuz, 2 g taze sıkılmış limon suyu, 50 g Ezine peyniri

Hazırlanışı: Yeşillikleri doğrayın. Bir sos tenceresinde zeytinyağı, tuz ve limon suyunu karıştırın. Yeşillikleri de ekleyip ezmeden harmanlayın. Salata kasesine alıp, üzerine küp şeklinde doğradığınız Ezine peyniri ve çeri domatesleri serpiştirin. Servis etmeden önce balsamik sirke dökün.