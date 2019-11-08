Ahmet Davutoğlu'nun partisine mi katılacak? Sedat Peker'den açıklama

Sedat Peker, Ahmet Davutoğlu'na yakın isimlerle görüştüğü ve bu partiye katılacağı yönündeki iddialara sosyal medya aracılığıyla sert yanıt verdi.

Sedat Peker, Ahmet Davutoğlu'nun yakında ilan edeceği partiye geçeceği yönündeki iddalara ateş püskürdü.

Instagram hesabından açıklama yapan Peker, Cumhur İttifakı gerçekliğini kamuoyunda dile getiren ilk kişi olduğunu belirterek, "Hayatımın sonuna kadar da bu fikrimden asla vazgeçmeyeceğim." ifadelerine yer verdi. İşte o açıklama:

"Çocukluğumdan bugüne kadar beni çok yoran migren ağrılarımla ilgili bir süredir tedavi görüyorum. Bu yüzden dolayı düzenli paylaşımlarımı yapamadım.

Geçen gün sözünün güvenilirliğinden emin olduğum bir dostum ziyaretime gelerek ortalık bu kadar karışıkken paylaşım yapmama sebebimi, bazıları yeni kurulan siyasi gruplarla görüştüğüm için paylaşımlara ara verdiğimi söylüyorlarmış. Bu kardeşimize önce tebessüm edip sonra da geçmişte yaşanan bir örneği anlattım.

Doktor Bahattin Şakir örneği

İTTİHAT ve TERRAKKİ YILMAZ FEDAİLERİNDEN olan 1. DÜNYA SAVAŞI sonrasında BERLİN'DE ermeni komitacılar tarafından ŞEHİT edilen DOKTOR BAHATTİN ŞAKİR'E 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru bazıları gelerek, savaşın sonu iyi görünmüyor. ingiliz, fransız ve ruslarla anlaşma yaparak, savaştan çekilip hatta onların paktına katılırsak savaş sonunda belki OSMANLI'YA daha insaflı davranırlar denildiğinde DOKTOR BAHATTİN ŞAKİR bu teklifi getiren aynı zamanda da dostları olan devlet görevlilerine dönerek şöyle der: BİZ MÜSLÜMAN TÜRK'ÜZ, KANCIK DEĞİLİZ diyerek galiba siz ne dediğinizin farkında değilsiniz tavrıyla onları tersler.

Bir elimde bozkurt bir elimle de rabia işareti

Bundan 5 sene önce ERGENEKON terör örgütü suçlamasıyla cezaevinde yatarken bir elimde BOZKURT bir elimle de RABİA işareti yaparak AK PARTİ VE MHP'nin birleşmesini ortaya atmıştım. Başka türlü bu coğrafyadan tek parça olarak ülkemizi kurtaramayız diyerek fikrimi belirtmiştim. O zamanlar her iki partiden bir çok arkadaşımız bana ağır sözler söylediler. Tebbesüm ederek onlara kızmadığımı söyledim. İyi bir tarih okuyucusu olduğumdan bugünkü adıyla CUMHUR İTTİFAKI'NIN kaçınılmaz olduğunu, bir gün mutlaka kurulucağını söylemiştim.

Şahsıma yeni kurulmaya çalışılan ittifaklarla görüştüğüm için paylaşım yapmıyor sözünü söyleyenlere VATAN FEDAİSİ DOKTOR BAHATTİN ŞAKİR'İN sözünü hatırlatırım: BİZ MÜSLÜMAN TÜRK'ÜZ, KANCIK DEĞİLİZ.

Kamuoyunda dile getiren ilk kişiyim

Ben CUMHUR İTTİFAKI gerçekliğini kamuoyunda dile getiren ilk kişiyim. Ben bu fikri CUMHUR İTTİFAKI'NI oluşturan AK PARTİ VEYA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ'NİN KAYITLI ÜYESİ olduğum için söylemedim.

Dünyadaki tüm emperyalistlerin ülkemizi parçalamak için kurguladıkları oyundan tek parça çıkabilmemiz için başka çare olmadığını söyledim. Bugün de bu fikri savunuyorum, yarın da bu fikri savunacağım. Ayrıca hayatımın sonuna kadar da bu fikrimden asla vazgeçmeyeceğim."