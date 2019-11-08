Nedim Şener'den Bülent Arınç'la ilgili bomba iddia! Darbe başarılı olsaydı

Canlı yayında Bülent Arınç ve Gazeteci Nedim Şener arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Arınç, telefonla bağlandığı programda damadıyla ilgili konuşan Şener'e kızınca Şener de Arınç'la ilgili bomba bir iddiada bulundu ve ''15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı Arınç yine aynı konumda olacaktı'' dedi.

Bülent Arınç’ın KHK faciadır sözleri tozu dumana çevirdi. Televizyon programlarında Arınç hala konuşuluyor. Bülent Arınç, "KHK'lar faciadır" sözleriyle başlayan tartışmalara Habertürk'te açıklık getirdi. Programda damadı üzerinden FETÖ tartışmasının yürütülmesine de karşı çıkan Arınç, stüdyo konuğu olan Nedim Şener'i suçladı.

Nedim Şener ise Arınç’a çok sert yanıt verdi. Bülent Arınç’ın Ergenekon konusunda kendisine iftira attığını söyleyen Şener, Arınç’ın kendisine saldırmak için Nazlı Ilıcak’a sahip çıkma numarası yaptığını ifade etti.

Darbe başarılı olsaydı bugün Bülent Arınç nerde olacaktı?

Arınç’ın 2016’da paralel devlet mücadelesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yalnız bıraktığını belirten Şener; ''15 Temmuz 2016 darbe girişiminde herkes pozisyonu almıştı. Herkes nerde ne söyleceğini biliyordu. Darbe başarılı olsaydı bugün Bülent Arınç nerde olacaktı? Yine benzer bir konumda olacaktı muhtemelen’’ açıklamasında bulundu. İşte Şener’in Arınç’a verdiği yanıt:

Bülent Arınç bana iftira atıyor. Onlar FETÖ’yle işbirliği yaparken ben mücadele ediyordum

Siz FETÖ’yle işbirliği yaparken ben mücadele ediyordum

Bülent Arınç benim Ergenekon-Balyoz’un intikamını almak gibi bir düşüncede olduğum iftirasını atıyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Bülent Arınç’ın içinde olduğu hükümet FETÖ’yle işbirliği yaparken, onların döneminde öldürülmüş gazeteci Hrant Dink cinayetini araştırdım ve FETÖ’nün parmağını ortaya çıkardığım için tutuklanmış ve cezaevine girmiş bir insanım…Öyle madur falan değilim, ağlanıp sızlanmıyorum.

Bülent Arınç bana iftira atıyor

Ben yaptığım her şeyi bilerek yaptım alnımın akıyla çıktım. Ogün FETÖ’yle mücadele ederken bana Ergenekoncu diyorlardı bugün hala mücadele ediyorum ve Aytuğ Atıcı gibi birileri çıkıp Ak Partilisin diyor. Arınç ve Aytuğ Atıcı gibiler arasında hiçbir fark yok. Karşısındakine bir iftira at etkisizleştir.

Bana saldırmak adına Nazlı Ilıcak’a sahip çıkma numarası yapıyor

Bülent Arınç şimdi bana saldırmak adına oturup Nazlı Ilıcak’a sahip çıkma numarası yapacağına, Ilıcak bir kaç yıl önce hükümeti hedef alan konuşmalar yaptığında ''bu diktatörlük bitecek'' deyip Erdoğan’a hakaret ettiği zaman sesini çıkarsaydı.

Nazlı Ilıcak’a sahip çıkma numarası yapacağına Erdoğan’a hakaret ettiği zaman sesini çıkarsaydın

Kumpas belgelerini öyle servis ediyorlardı ki kendileri söylüyorlardı

Taraf Gazetesi’nin ismini verip hatırlamakta zorlanıyor ya neydi gazetenin adı Taraf falan…Öyle iyi biliyorsunuz ki ne olduğunu. Ordaki kumpas belgelerini öyle servis ediyorlardı ki kendileri söylüyorlardı. O belgelerin gazetede yayınlanmadan önce haberdar olduklarını kendisi söyledi.

Bület Arınç o dönemde kendi ağzıyla itiraf etti çünkü konjonktür öyleydi

Bület Arınç o dönemde Ergenekon ve Balyoz belgeleri olduğunu kendi ağzıyla itiraf ediyor. Niye çünkü konjonktür öyleydi. Şimdi o günler unutuldu, ellerini ayaklarını, yıkadılar. 2016 Ocak’ta Arınç ne dedi? Cübbemi giyeceğim…

Darbe başarılı olsaydı bugün Bülent Arınç nerde olacaktı? Yine benzer bir konumda olacaktı muhtemelen

Darbe başarılı olsaydı Arınç yine aynı konumda olurdu

2016’da paralel devlet mücadelesinde sen kimin yanında durdun? Hani Erdoğan’ın yalnızlığından bahsediliyor ya. Sen neredeydin o paralel devlet mücadelesinde? 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde herkes pozisyonu almıştı. Herkes nerde ne söyleceğini biliyordu. Darbe başarılı olsaydı bugün Bülent Arınç nerde olacaktı? Yine benzer bir konumda olacaktı muhtemelen.