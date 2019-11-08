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O bir belediye başkanı! Saçlarını kesip çıplak ayak 3 kilometre yürüttüler

Güney Amerika ülkelerinden Bolivya’da çok enteresan bir protesto olayı yaşandı. Vinto kasabasının belediye başkanı Patricia Arce’nin saçını zorla kesen protestocular, belediye başkanının üzerine kırmızı boya dökerek, sokaklarda yalın ayak yürüttü.

Son yıllarda sokak hareketleri ile ünlenen Bolivya'da akıllara durgunluk veren bir protesto eylemi gerçekleşti.

Devlet Başkanı Evo Morales’in 20 Ekim’de gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından zafer ilan etmesiyle Bolivya muhalefetinin düzenlediği protestolar giderek şiddet eylemlerini de tetikledi.

Sağ muhalefet üyesi Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho birkaç gün önce protesto gösterilerinin radikalleşmesi yönünde çağrı yapmıştı.

Bolivya’nın Cochamba eyaletindeki Vinto kasabasında muhalefet ve hükümet destekçilerinin girdiği çatışmada iki muhalefet yanlısının öldüğü iddiası üzerine, protestocular Vinto belediye meclisine yürüyüşe geçti.

Protestocular iki muhalefet destekçisinin ölümünden, Evo Morales’in partisi Sosyalizm Hareketi’nin (Movimiento al Socialismo) belediye başkanı Patricia Arce’yi sorumlu tuttu.

Üzerine boya döküp çıplak ayak yürüttüler

Patricia Arce’nin saçını zorla kesen protestocular, belediye başkanının üzerine kırmızı boya dökerek, sokaklarda yalın ayak yürüttü ve belediye başkanına istifa mektubu imzalattı.

Arce, Morales yanlılarını otobüslerle kasabaya taşımakla suçlandı.

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