Ananas yedim ağzım kanıyor ne yapmalıyım diyenler aman dikkat!

Ananas yediğinizde ağzınızda yanma başlarsa ya da kanama ne yapmanız gerekir? Ananas alerjen riski yüksek bir meyve olup yenmesi sonrası ağız içinde yanma ve kanamaya neden olabilir. İşte bunun nedeni ve ağzınızda kanama başlarsa yapmanız gerekenler...

Türkiye'de ananas yiyenlerin büyük bir çoğunun karşılaştığı sorunların başında ananas yiyince başlayan ağız yanması ve dilde kanama vakaları var. Peki neden ananas yiyince ağzı ve dil kanar? Ananas neden ağzı yakar? Bunun iki ayrı nedeni var.

Ananasın ağızda kanama yapmasının en yaygın nedeni bir çok satıcının ananasları doğru şekilde temizlememesinden kaynaklanıyor. Dil ve ağızda yırtılma şeklinde başlayan kanamaların yaygın nedeni temizleme sonrası ananas içinde kalan keskin tırnaklar. Bu tırnaklar dilinizi yada ağız içi dokunuzu kesebilir. Yutulmaları da ayrıca tehlikelidir. Benzer yaralanmalara sindirim sisteminde de rastlanabilir.

Ananasın ağzı yakmasının ve dilde kanama yapmasının bir diğer nedeni de içinde eti yumuşatan özel emzimlerin olmasıdır. FA2 adı verilen bu emzim proteinleri yıkarak katalize olur ve dokulardaki proteinleri de parçalayarak yıkıma neden olabilir. Ağız içinde de yüksek miktarda protein bulunduğundan ananas yediğinizde kısa süre içinde bu dokular yıkıma uğrar ve dilde yanak içlerinde kanamalar başlar.

Nefes alamayabilirsiniz!

Eğer çok az miktarda bile ananas yediğinizde bu sorunları yaşamaya başlıyorsanız mutlaka ananas yemeyi kesmeli ve bir doktora başvurmalısınız. Çünkü yüksek düzeyde alerjik olduğunuzu gösterir. Az yiyorum diye önemsememezlik yapmayın. Çünkü ilk yediğinizde vücudunuz reaksiyonları tolere etse bile bir sonraki sefer bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Aşırı kanama ve dilde şişme solunumu durdurucu etki bile gösterebilir.

Ananas neden kanama yapar?

Ananasın içinde bu etkiye sahip enzim yüksek miktarda bulunduğundan hemen kendini gösterir. Ancak bir çok asidik meyvede aynı emzim vardır. Miktar olarak az olduğundan alerjiye karşı vücut toleransı yüksektir. Ancak bu durum sizin bu enzime karşı alerjik olmadığınız anlamına gelmez. Bu nedenle benzer meyvelerde de sorun yaşamamak için bir alerji uzmanına görünün.

Konserve ananas tercih edin

İlle de ananas yemek istiyorsanız bu etkileri ortadan kaldıran bir kaç yöntem var. Tercihinizi çiğ ananas yerine konserve olanlarından yana kullanın. Konserveleme sürecinde ananaslardaki bu enzim büyük ölçüde yok oluyor. Bir diğer yöntemde ananasların pişirilmesi. Hafif ısıya maruz kalan ananaslarda da protein yıkıcı enzim etkisiz hale geliyor.