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FETÖ'nün sözde Eskişehir sıkıyönetim komutanı saklandığı köyde yakalandı

İhlas Haber Ajansı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayımlanan listesinde sözde Eskişehir sıkıyönetim komutanı olarak adı geçen ve görevinden ihraç edilen pilot tümgeneral, Trabzon'da saklandığı köyde yakalandı.

FETÖ terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor. Soruşturma ve operasyonların hız kesmeden devam ederken, kritik isimler de bir bir yakalanıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında pilot tümgeneral olarak görev yapmakta iken ihraç edilen FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde örgütün sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayımlanan listesinde sözde Eskişehir sıkıyönetim komutanı olarak adı geçen ve FETÖ kapsamında aranan ihraç Pilot Tümgeneral S.M.S., köyde saklandığı yerde Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

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