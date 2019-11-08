Bakan Selçuk'tan otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin açıklama

AKSARAY'da yaşanan Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocukların yuhalanıp utandırılması iddialarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olayla ilgili bir müfettiş tayin ettiklerini söyledi.

Aksaray'da otizmli çocukların yuhlanarak utandırılması iddialarının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak bu olayın yaşanmış olması kabul edilemez demişti.

Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanmasına ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul müdürünün açığa alındığını ve Ankara'dan müfettiş görevlendirildiğini belirtti.

Selçuk, şöyle konuştu:

"Ailelerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir çocuğumuzun ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Otizmli evlatlarımızın eğitimde yaşadığı bazı sıkıntılar var, bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kendi bilim alanım itibarıyla da bu konuda neler yapılması gerektiğini büyük bir hassasiyetle takip ediyorum."

"Kolaylaştırıcı kişi" adı altında yeni bir çalışma geliyor

Selçuk aynı zamanda "Otizmli çocuklar için "kolaylaştırıcı kişi" adı altında yeni bir çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun detaylı açıklamasını yapacağız." dedi.