Apple iPhone için iOS 13.2'si sorunlu olunca yeni güncelleme yayınladı

Apple, iPhone modelleri için iOS 13.2'yi geçtiğimiz hafta kullanıma sunduğu güncelleme sorunlara neden olunca yeni güncelleme yayınladı.

Apple'ın iPhone modelleri için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 13 hatalar ile anılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iOS 13.2'yi kullanıma sunan firma yine pek çok şikayet almıştı.

9to5Mac'te yer alan habere göre, güncellemeyi yükleyen kullanıcılar telefonlarının arka planında çalışan uygulamalardan eski performansı almadıklarını iddia ediyordu.

Daily Mail'in haberine göre, Apple bu sorunu çözmek için bir güncelleme daha yayınladı. Şirket iOS 13.2.2 ile söz konusu sorunu çözmeyi hedefliyor. iOS 13.2.2 güncellemesinde RAM yönetimi düzeltmeleri, hücresel veri performansı gibi birçok düzeltme bulunuyor.

Apple kullanıcıları iOS 13.2 yayınlanmadan önce hangi sorunlar ile karşılaşıyordu?

Örneğin geçtiğimiz dönemde yayınlanan iOS 13.1.3 güncellemesindeki 'AirDrop sorunu' pek çok iPhone kullanıcısını etkilemişti.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları söz konusu güncellemeyi yaptıktan sonra ‘iPhone’unuz güncellenene kadar Ultra Geniş Bant kullanılamaz’ uyarısı almaya başlamıştı.

iOS 13.2 güncellemesiyle hangi yenilikler gelmişti?

iOS 13.2 güncellemesinin en dikkat çeken yeniliği Deep Fusion kamera teknolojisi. Söz konusu özellik düşük ışıkta fotoğraflarınızın daha kaliteli çıkmasını sağlıyor.

Yeni güncelleme ile iPhone’lara yeni emoji’ler de geldi. IOS 13.2 ile gelen bir başka yenilik ise dijital asistan Siri'ye gelen gizlilik kontrolü oldu. Artık kullanıcılar Siri etkileşimlerini Apple ile paylaşmama seçeneğine de kavuştu.