Bakan Ruhsar Pekcan ihracatçılara verilecek desteği açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatçılara yıl sonuna kadar 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini söyledi.

Pekcan, "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" diye konuştu.

Bakan Pekcan ayrıca "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık. 10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik." açıklamasında bulundu.