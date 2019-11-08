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Galatasaray'da 19 milyon euro buhar oldu

Galatasaray, Devler Ligi'nden kazanacağı paralarla kasasını doldurmayı hedefliyordu ancak sonuçlar fiyasko olunca büyük bir gelir kapısı kapanmış oldu.

Galatasaray, mali tabloyu düzeltmek için bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden gelecek paraya büyük önem veriyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

1 milyon 300 bin euro gelir elde edebildi
Sarı-Kırmızılı takım, geride kalan 4 maçta sadece Club Brugge ile berabere kalarak 1 puan toplayıp 1 milyon 300 bin euro gelir elde edebildi. Aslan 4 karşılaşmayı da kazansaydı UEFA’dan gelecek 10 milyon 800 bin euroluk bir miktarı kasasına koyacaktı.

19 milyon euro buhar oldu
Ancak 3 yenilgi ve 1 beraberlikle kaybettiği miktar 9 milyon 500 bin euroyu buldu. Aslan gruptan çıkamadığı için ayrıca 9 milyon 500 bin euro daha kaybetti. Böylece kasaya girmeyen toplam miktar 19 milyon euroyu buldu.

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