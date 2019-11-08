HABER /  GÜNCEL

İçişleri talimat verdi! İzmir'de Arapça tabela operasyonu

İZMİR'de, İçişleri Bakanlığı'nın 'Türkiye'deki Yabancılar ve Alınacak Tedbirler' konulu yazısı üzerine zabıta ekipleri ilçede operasyon düzenledi. Ekipler, geçici koruma altında bulunan Suriyeli esnafa ait iş yerlerinin arapça tabelalarını indirdi.

İçişleri Bakanlığı'nca geçici koruma altında bulunan Suriyeli mülteciler ile Türk toplumu arasındaki iletişimi güçlendirmek için tüm belediyelere gönderilen talimatla tabelaların Türkçeleştirilmesi istendi.

Tabelaları Türkçeleştirme denetimi

İş yeri kurum ve kuruluşların tabelalarının Türkçeleştirilmesi için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen 'Yabancı ifadeler Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25'i büyüklüğünde olabilecektir' kuralı üzerine Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Suriyeli esnafın yoğun olarak yaşadıkları ve iş yeri açtıkları bölgelerde denetime çıktı.

Ekipler, özellikle Basmane bölgesindeki mülteci esnafın tabelalarını titizlikle denetledi, Arapça tabelaların kaldırılmasını istedi. Esnaf da ekiplerin talimatı üzerine tabelalarını kaldırdı. Bazı esnafın ise Arapça tabelaların üzerlerini kapattıkları görüldü.

"Bakanlığın talimatı üzerine yaptık"

"Arapça tabelalar toplatılıyor, yerlerine Türkçe yazılı tabelalar asılıyor" diyen Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Asker Güneş, denetimleri bakanlığın talimatı üzerine yaptıklarını, ilçede birçok adresin incelendiğini ve gerekli müdahalelerin yapıldığını söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kadirova'nın cesedindeki 2. deliğin sırrı çözüldü! AK Partili vekilin evinde ölü bulunmuştu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
NATO’da Türkiye gerilimi Merkel ve Stoltenberg'den Macron'a canlı yayında tepki
Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama! Sayı netleştiğinde açıklayacağız
Nedim Şener'den Bülent Arınç'la ilgili bomba iddia! Darbe başarılı olsaydı
Şenol Güneş: 2022 Dünya Kupası benim için final olacak
Ahmet Davutoğlu'nun partisine mi katılacak? Sedat Peker'den açıklama
Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na olay Necati Özkan yanıtı!
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da 19 milyon euro buhar oldu
Bakan Ruhsar Pekcan ihracatçılara verilecek desteği açıkladı
Siyah nokta maskesi 3 malzemeyle evde hazırlayın!
Bakan Selçuk'tan otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin açıklama
Süleyman Soylu paylaştı bu olmadan gitseydim gözüm açık giderdim
Af yasası 2. paket ne zaman görüşülecek kimleri kapsayacak?
Yorumlar 1 yorum