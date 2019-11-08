Hesap ver Fatih Terim! 2 yılda servet harcattın sonuç fiyasko

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 2 yıllık döneminde 19 oyuncu giderken 24 transfer yapıldı ve 230 milyon lira ödendi ancak sonuç hüsran oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında tarihinin en ağır yenilgilerinden birisini alan Galatasaray'da eleştiri okları Fatih Terim'i gösteriyor. Tecrübeli hoca 22 Aralık 2017'de göreve geldiğinde "Benim de rüyalarım var" diyerek Şampiyonlar Ligi kupasını işaret etmişti. Ardından bu zorlu hedef için büyük bir değişime gitti.

Bu sezon 13 isim transfer edildi

Galatasaray'da üst üste iki şampiyonluk yaşanmasına rağmen 2 yılda tam 19 futbolcu gönderilirken, 24 isim geldi. Sadece bu sezon başında 13 transfer için 230 milyon lira ödendi.





Zaferler yerine hüsran geldi

Ancak buna karşın Avrupa'da hedeflenen büyük zaferler yerine hüsran geldi. Şampiyonlar Ligi'nde 2 yılda oynanan 10 maçta sadece 1 galibiyet alınırken, 7 yenilgi yaşandı.

Fatih Terim döneminde giden futbolcular

Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Koray Günter, Ozan Kabak, Latovlevici, Gomis, Sinan Gümüş, Muğdat, Fernando, Onyekuru, Ndiaye, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Rodrigues, Eren Derdiyok, Diagne, Mitroğlou, Linnes (Sözleşmesi donduruldu)

Fatih Terim döneminde gelen futbolcular

Nagatomo, Emre Akbaba, Muğdat, Onyekuru, Ömer Bayram, Ndiaye, Emre Taşdemir, Semih Kaya, Marcao, Luyindama, Diagne, Mitroğlou, Seri, Lemina, Falcao, Nzonzi, Babel, Andone, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Taylan, Adem Büyük, Şener, Okan Kocuk.

Gol atamayan tek takım

Cimbom bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin gol atamayan tek takımı da oldu. Yaşanan büyük hüsrana neden olarak futbolcuların kendi arasında ve Terim'le yaşadığı sorunlar gösteriliyor.

Falcao tüm dengeleri bozdu

Özellikle Falcao'ya verilen 7 milyon Euro maaşın dengeleri alt üst ettiği belirtiliyor. Ayrıca kiralık futbolcuların fazlalığı ve yabancıların liderlik vasfının olmaması da büyük başarısızlığı getirdi.