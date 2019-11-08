Trump'ın görüşmesini ihbar eden muhbirden ABD'yi şoke eden paylaşım

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ilgili bir mesaj ortalığı karıştırdı. Trum'la Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesini ihbar eden muhbirin avukatı Mark Zaid'in yaptığı 'darbe başladı' paylaşımı ülke gündeminde bomba etkisi yaptı. Paylaşım büyük tepki çekti.

Fox News, ABD’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmesine ilişkin yazdığı ihbar mektubuyla ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik azil soruşturmasının fitilini ateşleyen ve kimliği gizli tutulan muhbiri savunan avukat Mark Zaid’in, 2017’deki Twitter mesajlarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Darbe başladı

Zaid’in, 2017’nin Ocak ayında, Trump’ın, Adalet Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Sally Yates’i görevden almasının hemen ardından attığı tweette, “Darbe başladı. Birçok adımdan ilki bu oldu. Başkaldırı ve Trump’ın azli bunu izleyecek.” ifadelerine yer vermesi dikkati çekti.

Zaid, aynı yılın haziran ayında da yine aynı platformda

Mayıs 2017’de, “Johnson (1868), Nixon (1973), Clinton (1998) azil soruşturmaları. Bir sonraki Trump (2017) olacak.” mesajını içeren bir tweet atan Zaid, aynı yılın haziran ayında da yine aynı platformda, “Bundan 45 yıl sonra Trump’ın azline ilişkin hikayeleri hatırlayacağız. Ben o zaman yaşlanmış olacağım ama beklemeye değer.” mesajını paylaştı.

CNN'in rolünü açıklamış

Zaid, Temmuz 2017’de ise liberal sol kesime hitap eden ve şu anki azil soruşturmasında da Donald Trump karşıtı haberlere imza atan CNN’in rolünün sinyallerini de paylaştığı, “CNN, Trump’ın başkan olarak tam süresini bitirmemesinde kilit rolü oynayacak.” mesajıyla vermiş oldu.Trump’a yönelik azil soruşturması sürerken Zaid’in en çarpıcı tweetlerinden birisi ise 6 Kasım’da attığı tweet oldu.

Trump’tan kurtulacağız

Zaid söz konusu tweetinde, “Ondan (Trump’tan) kurtulacağız. Bu ülke Trump ve destekçilerine rağmen hayatta kalabilecek kadar güçlü.” ifadesini kullandı.Zaid’in söz konusu tweeti ise Cumhuriyetçi kesim tarafından, Trump’ın bu soruşturmayı “cadı avı” olarak nitelemesini haklı çıkardığı yönünde yorumlandı.Ayrıca, Fox News de bu tweetlerin aslında muhbirin nasıl “partizan” güdülerle, ihbar mektubunu yazdığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Zaid, kendini savundu

Öte yandan söz konusu tweetlerin ortaya çıkmasının ardından Fox News’e bir açıklama gönderen Zaid, kendisini şöyle savundu:“Bu tweetler, milyonlarca insanın düşüncelerinin bir yansıması ve tekrarıydı. Trump’ın sınırları aşması sonucunda, karşı karşıya kalacağı tamamen hukuki bir süreçten bahsediyordum. Darbe yorumunu ise ofise geldikten bir hafta sonra bile zaten Trump’a karşı hukukun üstünlüğünü savunan ve hükümetin içinde çalışan kişileri betimlemek için kullanmıştım.”

Trump'a yönelik azil süreci

ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy’e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD’nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi’ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti. Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.