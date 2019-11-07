Hindistan'ın iğrendiren geleneği gübre festivali

Garip ritüel olan ve festival adı verilen bu gübre savaşı, 30 Ekim'de start aldı. "Gore Habba" gününde, Diwali'den hemen sonra Tamil Nadu'nun Erode ilçesindeki Talavadi köyünde gerçekleştirilen festivalde, insanlar her köyün ortasındaki bir çukurda toplanıyor ve çocuklar dini şeyleri topluyor.