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El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polis 150 kurşunla infaz edildi

MEKSİKA’da 17 Ekim’de uyuşturucu karteli 'El Chapo' lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’i gözaltına alan polis otoparkta 150 kurşunla öldürüldü.

Uyuşturucu çetesi üyesi en az iki kişi, kullandığı otomobili takip ettikleri polis memurunun üzerine otomatik silahlarla aralıksız 30 saniye boyunca kurşun yağdırdı.

Meksika basını, üst düzey polis memuru Eduardo 'N.'’nin, Lopez’i tutuklama girişiminde bulunan güvenlik güçleri arasında yer aldığını duyurdu.

Kenti savaş alanına çevirmişlerdi

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’in geçen ay yakalanması üzerine kartel üyeleri kenti savaş alanına çevirmiş ve güvenlik güçleri, daha fazla can kaybı yaşanmaması için geri adım atarak, ABD'de arananlar listesinde bulunan El Chapo’nun oğlunu serbest bırakmıştı.

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