Atatürk'ün cenazesiyle ilgili 12 belge ilk kez kamuoyuna tanıtılacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81'inci yılında, 'son yolculuğu'na ilişkin detayların yer aldığı tarihi belgeler, 10 Kasım'da Anıtkabir'de ilk kez sergilenecek.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Anıtkabir Komutanlığınca, 10 Kasım'da Anıtkabir Komutanlığı Müzesi'nde "Dolmabahçe'den Anıtkabir'e" sergisi açılacak.

İlk kez yayımlanacak

Sergide, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından 1938 ile 1953 yılları arasında Dolmabahçe'den Anıtkabir'e son yolculuğuna ilişkin detayların bulunduğu, Devlet Arşivleri Başkanlığında muhafaza edilen ve daha önce yayınlanmamış 12 belge ilk kez kamuoyuna tanıtılacak.

Naaşını taşıyan Yavuz zırhlısı

Sergilenecek olan belgeler arasında, Atatürk'ün cenazesini İstanbul'dan İzmit'e götürecek Yavuz zırhlısında 200 kişinin bulunacağına dair, Kurmay Albay Ruhi Tevellioğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı Yardımcısı Ekrem Sevencan'a gönderdiği yazı dikkati çekiyor.

Fatura ve ödeme makbuzları

Ayrıca, sergilenecek belgeler arasında, Atatürk'ün naaşı için hazırlanan tabut ve müştemilatına ait faturalar ile ödeme makbuzu, Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım tarafından hayır için ihtiyaç sahiplerine dağıtılan 2 bin 555 liraya ait belgeler ile Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün hastalığı ve vefatı boyunca tüm çalışanlara hizmetlerinden dolayı TBMM Başkanlığının emriyle 7 bin 333 lira ikramiye dağıtılmasına ait belgeler de bulunuyor. Öte yandan Atatürk'ün cenazesine çok sayıda yabancı konuğun katıldığı da belgelere yansıdı.

Konukların listesi

Bu kapsamda Atatürk'ün İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılan yabancı heyetlere ilişkin Hariciye Nezareti Protokol Müdüriyetine ait listeler, Ankara'daki törene katılmak için gelen yabancı konukların Ankara Palas'ta konaklamalarına ilişkin belgeler sergide önemli bir yer tutuyor.

O güne ait gazetelerdeki haber küpürleri

Ayrıca cenaze töreni için sipariş edilen çelenk ve çiçeklere ait belgeler ile Türk halkının Atatürk'ün vefatı dolayısıyla duyduğu derin üzüntüyü aktaran görsellerin bulunduğu dönemin önde gelen basın yayın organları ve gazetelerin haber kupürleri de sergilenecek.