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Kahraman kedi Gatubela! Görünce fırladı ve düşmek üzere olan bebeği kurtardı

KOLOMBİYA'da kedi Gatubela, merdivenlerden düşmek üzere olan Samuel bebeği kurtarıp sandalyeye doğru çekti. Video, sosyal medyada viral oldu.

Evde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Gatubela koltukta otururken, küçük Samuel'in de yavaş yavaş evin alt katına inen merdivenlere doğru emeklediği görülüyor. 

Fırlayarak bebeğin önüne geçiyor

Samuel, tam merdivenden aşağı yuvarlanacakken durumu fark eden kedi, adeta bir ebeveyn refleksiyle aniden yerinden fırlayarak küçük çocuğun önüne geçiyor ve onun geri gitmesini sağlıyor. 

İzleyince şaşkınlık yaşadı

27 yaşındaki anne Diana Lorena Álvarez, 31 Ekim'de yaşanan olayda bebeğini uyurken beşiğine koyup yakındaki bir odaya gittiğini, gelen sesler üzerine geri döndüğünde Samuel'in yerde olduğunu gördüğünü söyledi.  Álvarez, Samuel'in beşiğinden nasıl çıkabildiğini öğrenmek için kameradaki görüntüleri izlediğini ancak bu sırada kedilerinin hamlesini görerek çok şaşırdığını belirtti. 

Álvarez, görüntüleri Facebook'ta bir hayvan sahiplendirme grubuna gönderdikten sonra video çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı. 

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