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25 liraya kadar çıkmıştı hamsinin fiyatı yüz güldürüyor

Balıkçılık denince akla gelen ilk ilimiz Trabzon'da sezon başında tezgahlarda kilogramı 25 liraya kadar çıkan hamsi 5 liradan satışa sunuluyor.

Trabzon'da havaların uygun gitmesi ve bol miktarda avlanılması sonucu sezon başında tezgahlarda kilogramı 25 liradan satılan hamsi 5 liradan alıcı buluyor.

Moloz mevkinde tezgahta balık satışı yapan Mehmetcan Örseloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in elması" hamsinin tezgahları süslediğini söyledi.

Örseloğlu, hamsinin fiyatının 5, 7,5 ve 10 lira arasında değiştiğini belirterek, "Maliyeti hesaplandığında şu anda hamsiyi fiyatının çok altında satıyoruz. Vatandaşların balığa yönelmelerini bekliyoruz. Hem sağlık hem de fiyat açısından şu günler bulunmaz bir fırsat. Palamut olmadığı için tamamen hamsiye yönelmiş durumdayız. Bundan sonrada istavrit avı başlar ve sezonu böylelikle tamamlarız." dedi.

"Hamsinin 5 lira olması vatandaş için bulunmaz bir nimet"

Balık halinde komisyonculuk yapan İsmail Mazlum da balık fiyatlarının uygun olduğunu ve Trabzonlu vatandaşların özellikle hamsi yediğini ifade ederek, "Sezon başında palamut çıkmayınca stres yaptık ama hamsinin bol gelmesi vatandaşımızın ucuz balık yemesini sağladı. Tezgahlarda hamsinin 5 lira olması vatandaş için bulunmaz bir nimet. Balık, çocukların yiyebileceği en güzel yiyecek." diye konuştu.

Hamsinin hava şartlarına göre bu aylarda çıkmasının normal olduğunu ifade eden Mazlum, havaların soğumasını beklediklerini söyledi.

Hami Çolak, tezgahlarda pek fazla çeşit olmadığını ama hamsinin her gün çıktığını vurguladı.

Halde 15 yıldır balıkçılık yapan Sefa Yazıcı da denizde palamut olmayınca büyük kayıkların ağlarını hamsiye çevirdiğini o nedenle hamsinin bol olduğunu anlattı.

Hale balık almak için gelen Baki Komar da fiyatların ucuz olduğunu söyledi.

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