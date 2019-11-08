Erdoğan-Putin Soçi mutabakatının uygulanma sürecini konuşacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin, Erdoğan'la Rus-Türk mutabakatının uygulanma sürecini konuşacak" açıklaması yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi yapacağını, Suriye'deki durumu ve 22 Ekim'de Soçi'de yapılan mutabakatın gidişatını konuşacağını belirtti.
"Evet, doğruluyoruz"
Macaristan ziyareti sonrası uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yapacağını söylemişti.
Sputnik muhabirinin "Erdoğan'ın açıklamasını doğruluyor musunuz? Görüşmede Suriye'deki durum ve mutabakatın uygulanması ele alınacak mı?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Peskov, "Evet, doğruluyoruz" dedi.
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