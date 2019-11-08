İsrail: YPG'ye yardımı sürdüreceğiz

İsrail terör örgütü YPG'ye Barış Pınarı harekâtının başlamasından sonra yardım ettiğini duyurdu

Türkiye’nin sınır güvenliğini korumak için 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı harekâtının başlamasından hemen sonra terör örgütü YPG’ye yardım teklif eden İsrail, örgüte o tarihten itibaren yardım sağladığını itiraf etti.

İsrail Parlamentosu’nda Suriye konulu özel oturumda konuşan Tzipi Hotovely, YPG'ye “İsrail özellikle diplomatik ve insani konularda yardım için çok sayıda talep aldı. YPG'ye derin endişeleriyle özdeşlik kurarak onlara birçok kanalla yardım sağlıyoruz” ifadesini kullandı.

‘Bizim çıkarımıza’

“İsrail, YPG'ye yardım etmeye muktedirdir ve bunun meyvesini ileride alacağımızdan eminim” diyen Hotovely, ülkesinin ne tür insani yardımda bulunduğuna ilişkin detayları ise paylaşamayacağını belirtti.

İsrailli yetkili “İsrail, Kürtlerin ve Suriye’nin kuzeyindeki diğer azınlıkların ılımlı ve Batı yanlısı unsurların gücünü korumasında açık bir çıkar görüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Kürt hâkimiyetinin muhtemel yıkılma durumu İsrail göz önüne alındığında tehlikeli ve negatif bir senaryo. Böylesi bir olayın İran liderliğindeki negatif unsurların güçlenmesini sağlayacağı kesinlikle açık” diye konuştu.