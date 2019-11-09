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Beşiktaş'taki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta 1 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı özel halk otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüs şoförünün durağa hızla yaklaştığı ve durakta bekleyen vatandaşlara çarptığı görülüyor.

Türkiye'yi dehşete düşüren özel halk otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen kazada  1 kişi ölmüş 12 kişi de yaralanmıştı.

Kaza İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana geldi. Görüntülerde, özel halk otobüsünün hızla durağa yaklaştığı ve frene de bir hayli geç bastığı görülüyor.

1 kişi öldü 12 kişi yaralandı

Kazanın ardından şoför Necdet Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inip duraktaki bir kişiyi bıçaklayarak denize atlamış ve ardından gözaltına alınmıştı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken olay sonrası uyuşturucu kullandığını da itiraf eden özel halk otobüsü şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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