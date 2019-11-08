ABD'de engelli siyahi adam 17 yıl boyunca restoranda köle gibi çalıştırıldı

ABD'de 39 yaşındaki engelli siyahi bir adam, bir restoranın müdürü tarafından 17 yıl boyunca dövülüp, kırbaçlanarak köle gibi çalıştırıldı.

Independent'ın haberine göre, John Christopher Smith, ABD'nin Güney Carolina Bölge Mahkemesinde verdiği ifadede, müdürü Bobby Paul Edwards'ın bir defasında metal maşayı kızgın yağa batırdığını ve boynunu yaktığını iddia etti.

Restoran müdürü Edwards da Smith'i düzenli olarak tencere, tava, kemer ile ve yumruklayarak darp ettiğini itiraf etti. Mahkeme, Edwards'ı 10 yıl hapis cezası ve 272 bin 952 dolar tazminata mahkum etti.

Zihinsel engelli Smith'in 17 yıl boyunca sürekli ırkçı hakaretlere maruz kaldığı ve haftada 100 saatten fazla çalışmaya zorlandığı ifade ediliyor.

Smith, 12 yaşındayken restoranda bulaşıkçı olarak çalışmaya başladığını ve bir süre ücret aldığını ancak Edwards'ın yönetici olmasından sonra istismar edildiğini söyledi.

Restoranın arkasındaki küçük bir odada yaşamaya zorlandığı belirtilen siyahi adam, "Uzun zaman önce oradan çıkmak istedim. Fakat gidebileceğim hiç kimsem yoktu. Ailemden kimseyi göremedim. En çok istediğim şey annemin gelip beni görmesiydi. Annemi göremedim ve kimseyle konuşamadım" ifadelerini kullandı.

Edwards'ın ailesinin de bu durumdan haberdar olduğunu iddia eden Smith, Ulusal Renkli İnsanların Gelişimi Derneğinin (NAACP) desteğiyle başka restoranlarda çalışmaya başladı.

Olayı yetkililere ihbar eden müşterilerden Geneane Caines, "Chris (John Christopher Smith) mutfaktan çıktı ve bara bir şeyler koydu. Yana eğildiğinde boynundaki yara izini gördüm" dedi.

Başsavcı yardımcısı Eric Dreiband da "Özgürlük Bildirgesi'nden neredeyse yüz elli yıl sonra zorla çalıştırma örneklerinin bugün bile görülmesi akılalmaz" değerlendirmesini yaptı.