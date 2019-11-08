Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın başka bir yerinde örneği yok

İSTANBUL Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordumuza 'Peygamber Ocağı', bu ocakta yetişen yiğitlere de 'Mehmetçik' deriz. Dünyanın başka bir yerinde bunun örneği yoktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- "Ordumuza 'Peygamber Ocağı', bu ocakta yetişen yiğitlere de 'Mehmetçik' deriz. Dünyanın başka bir yerinde bunun örneği yoktur."

- "Müslüman Müslümanın kardeşidir. biz Suriyeli kardeşlerimizi bombaların altına gönderemeyiz."

- "Mezhepçilik fitnesinin kalplerimizi ve zihinlerimizi esir aldığı bir dönemden geçiyoruz."

- "İslam ülkelerinde palazlandırılan terör örgütleri, camide namaz kılan müminleri acımasızca katlediyor."

- "Peygamberimizin hayatı sadece biz ümmeti için değil kendisinden sonra gelen tüm insanlık için de en güzel örnektir."

- "Cihanşümul İslam kardeşliğinin sınırı yoktur. Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumları ekemez."

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