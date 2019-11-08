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Tel Abyad ve Resulayn’da halkın yaraları sarılıyor

TSK, Barış Pınarı Harekatı ile özgürleşen Tel Abyad ve Resulayn'da yardıma ihtiyacı olan halka çare oluyor.

Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG’nin baskı ve zulmünden kurtarılan Tel Abyad ve Resulaynlı vatandaşlara, Mehmetçiğimizin şefkat eli uzanmaya devam ediyor.

Mehmetçik köy köy gezip tarama yapıyor
İnsani yardım malzemelerinin dağıtıldığı, su tesislerinin tamir edildiği, hastanelerin yeniden hizmet vermesi için gerekli çalışmaların yapıldığı bölgede sağlık hizmetlerinin aksamaması için TSK Mobil Kliniği kırsal mahalleleri dolaşarak sağlık taramasına devam ediyor.

Genç-yaşlı herkesin yarasını sarıyor
Durumu acil olan hastalar da Akçakale veya Ceylanpınar’a getirilerek tedavi altına alınıyor. TSK Mobil Kliniği son olarak Tel Abyad ve Resulayn arasındaki Tel Ebu Şeyh ve Tel El Cennep köylerinde kapsamlı bir sağlık taraması ile çocuklardan yaşlılara kadar sağlık taraması yaptı.

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