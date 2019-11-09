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Kasımpaşa'nın hocası Kemal Özdeş ile Karim Hafez arasında gerginlik

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Karim Hafez ile teknik direktör Kemal Özdeş arasında gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın 45’inci dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalan Karim Hafez, oyun alanının terk ederken Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile de tartıştı.

Olayın gelişimi
Fenerbahçe’nin penaltı golünün ardından hakem Ali Palabıyık’a alkışla tepki gösteren Hafez sarı kart gördü.

Sarı kartın ardından Palabıyık’ı alkışlamaya devam eden Mısırlı savunma oyuncusu ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kırmızı kart görmesinin oldukça sinirlenen Hafez, oyun alanını bir süre terk etmedi.

İterek soyunma odasına gönderdi
Teknik direktör Kemal Özdeş, oyuncusuna tepki gösterip, iterek soyunma odasına gönderdi.

Her şeyi değiştirdi
Öte yandan Kemal Özdeş, maç sonu şu açıklamalarda bulundu
"Fırsat bulabilecek çıkışları yapıp Fenerbahçe'yi tedirgin ediyorsunuz. Stratejilerimizden biriydi bu. Stadı da susturduk, her şey istediğimiz gibi gidiyor derken ikinci penaltı. Golden sonra Hafez'in üst üste kartları ve ihracı her şeyi değiştirdi."

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