Selülit neden olur nasıl geçer sonsuza kadar kurtulmanız mümkün!

Selülit nedir, neden olur, nasıl geçer? Selülitten kurtulmak isteyenler biraz sabırla pürüzsüz bir cilde sahip olabilirler. Selülitten sonsuza kadar kurtulmak isteyenler biraz hareket ve beslenme düzeniyle kolayca bu sorundan kurtulabilirler.

Selülit, derinin altında düzensiz bir şekilde aşırı derecede yağ birikmesi nedeniyle oluşan ve genellikle kol, bacak ve kalça bölgesinde toplanan bir dolaşım bozukluğudur. Portakal kabuğu görünümü gibi olumsuz bir sonucun ortaya çıkmasına sebep olan selülit problemi, en inatçı cilt sorunlarınan biridir. Bu yüzden selülit nasıl geçer, ne yapmalı ve tedavisi için doğal yöntemler nelerdir sorularına yanıt arayanlar için bir dizi öneri hazırladık. Selülitlerinizden kurtulmak için öncelikle sabırlı olmalı ve gerekli önlemleri almalısınız. Başınıza bela olmasını istemediğiniz selülitleri düzenli olarak uyguladığınızda yok edecek hem pratik hem de etkili önerileri sizler için derledik.

Öncelikle hareketli bir yaşamı benimsemelisiniz. Pek çok hastalığın ilacı olan hareket etmek selülitleri de yok edici özelliğe sahiptir. Hareket ettikçe burada biriken yağlar kolay parçalanacaktır.

Beslenmenize dikkat etmelisiniz. Yine hem sağlığınız hem de selülitlerinizden kurtulmanız için doğru beslenmek şarttır. Aşırı şeker içeren, yağlı kızartmalar, işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır.

Kahve selülite nedeni olabilir

Kafein de başlı başına selülite neden olan bir etkendir. Aşırı kahve tüketimini bırakmalısınız. Günde bir fincan sade türk kahvesi yeterlidir. Kahvenizi süt tozu ve şekeri eklemeden içmelisiniz.

Düzenli olarak selülitli bölgenize krem sürerek masaj yapmalısınız. Selülitlere özel ürünlerden ya da evde hazırlayacağınız karışımlardan faydalanabilirsiniz. Masaj aletlerini de kullanabilirsiniz.

Bol su içmek önemli adımlardan biridir. Bol su içtiğinizde metabolizmanız hızlanır ve vücudun depolanan yağları parçalama gücü de bu oranda artar.

Çok fazla tuzlu beslenmek de iyi değildir. Vücut hem ödem toplar hem de kurumaya başlar. Bu da cildinizde hem selülit hem de çatlakların oluşumuna zemin hazırlar.

Sigara ve alkol tüketiminiz varsa bunları kesinlikle bırakmalısınız. Aynı zamanda aşırı stres de selülitlere neden olur, stres yönetimini iyi yapmanız gerekir.

Çok fazla kilolu olmak, sürekli kilo alıp vermek, şok diyetler uygulamaktan kaçınmanız gerekir. Yeşil yapraklı sebzeler, meyveler ve yoğurt tüketimini de arttırmanız önemlidir.