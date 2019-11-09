HABER /  GÜNCEL

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'dan yanıt: İnsanlara bana ‘paşam’ diyorsa ne yapabilirim

Atatürk'e benzerliğiyle bilinen tiyatro oyuncusu Göksel Kaya, istismar eleştirilerine "İnsanlara bana ‘paşam’ diyorsa ne yapabilirim?" diye yanıt verdi.

Milli günlerde Atatürk kıyafetiyle ortaya çıkan Göksel Kaya'ya tepkiler dinmiyor. Paşa kıyafetiyle sokaklarda gezen belediye etkinliklerinde sahne alan Kaya'ya tarihçiler de ateş püskürdü.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz, Göksel Kaya rezaletini tarihçilere sordu. Kaya’yı ADD’nin hiçbir etkinliğine çağırmadıklarını kaydeden Altınışık, “Atatürk ile benzerliğini ticari ve şahsi yöne çekti. Her gün yapılan bir mesleğe ve ticari bir faaliyete dönüştürdü” dedi. Tarihçi İlber Ortaylı da “Atatürk, tarihi ve hassas bir kişiliktir. Turistik vodvile döndüremezsin” diye konuştu. Tarihçi Sinan Meydan ise “Bilgisiz Atatürkçüler de prim veriyor. Atatürk’e benzeyen birine bakıp duygulanmanın alemi nedir?” diye sordu. Kaya ise Atatürk’ü istismar ettiği suçlamalarını reddetti. 

"Mustafa Kemalim demiyorum, imzasını atmıyorum"

Kaya ise kendisine yönelen ilginin Atatürk’e duyulan sevgi ve özlemi gösterdiğini savunarak şöyle konuştu: “Uçakla İzmir’e geldim. Pilotundan hostesine herkes benimle fotoğraf çektirdi. Bu, Atatürk’e olan sevgi, saygı ve özlemdendir. Ne demeliyim? İnsanlara bana ‘paşam’ diyorsa ne yapabilirim? Ne bu benzerliği kötüye kullanıyorum, ne istismar ediyorum. ‘Mustafa Kemalim demiyorum, imzasını atmıyorum.” 

Ben 5 bin TL alınca niye rahatsız olunuyor?

Rusya’da Lenin’in, ABD’de Obama’nın benzerlerinin olduğunu ve fotoğraf çektirme karşılığında para aldıklarını anlatan Kaya, “Ben bunları yapmıyorum. Etkinliklerden para almıyorum. Ben oyuncuyum. Belediyeler sanatçı çağırıp para veriyor da, ben 5 bin TL alınca niye rahatsız olunuyor? Niçin istismar olsun? Atatürk’ü taklit etmiyorum. Bu benzerlik Allah’ın lütfudur. Özel olarak Atatürk gibi giyinmiyorum. Hayatım boyunca takım elbise giydim. Saçım boya değil, saç stilim böyledir. Harmandalı en sevdiğim oyundur. Atatürk, ‘Türkler bir tek zeybek oynarken diz çöker, asla diz çökmez’ demiştir. Benim de beğendiğim oyundur.”

İlgili Haberler
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya okey masasında görüntülendi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya ortaya çıktı İsmail Saymaz isyan etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Tel Abyad ve Resulayn’da halkın yaraları sarılıyor
FETÖ’cü Enes Kanter’den alçak çağrı
Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti
Milli Takım kadrosu açıklandı
TB2 SİHA'lar ile ilgili önemli gelişme
ÖNCEKİ HABERLER
Ketojenik beslenme listeleri dişlerinizi kaybetmenize neden olabilir!
Bazı polisler isyana katıldı Morales'ten halka çağrı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Kasımpaşa'nın hocası Kemal Özdeş ile Karim Hafez arasında gerginlik
Fenerbahçe Beko nihayet kazandı
Adet olan kadın Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet eder?
Yorumlar 6 yorum