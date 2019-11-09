Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'dan yanıt: İnsanlara bana ‘paşam’ diyorsa ne yapabilirim

Atatürk'e benzerliğiyle bilinen tiyatro oyuncusu Göksel Kaya, istismar eleştirilerine "İnsanlara bana ‘paşam’ diyorsa ne yapabilirim?" diye yanıt verdi.

Milli günlerde Atatürk kıyafetiyle ortaya çıkan Göksel Kaya'ya tepkiler dinmiyor. Paşa kıyafetiyle sokaklarda gezen belediye etkinliklerinde sahne alan Kaya'ya tarihçiler de ateş püskürdü.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz, Göksel Kaya rezaletini tarihçilere sordu. Kaya’yı ADD’nin hiçbir etkinliğine çağırmadıklarını kaydeden Altınışık, “Atatürk ile benzerliğini ticari ve şahsi yöne çekti. Her gün yapılan bir mesleğe ve ticari bir faaliyete dönüştürdü” dedi. Tarihçi İlber Ortaylı da “Atatürk, tarihi ve hassas bir kişiliktir. Turistik vodvile döndüremezsin” diye konuştu. Tarihçi Sinan Meydan ise “Bilgisiz Atatürkçüler de prim veriyor. Atatürk’e benzeyen birine bakıp duygulanmanın alemi nedir?” diye sordu. Kaya ise Atatürk’ü istismar ettiği suçlamalarını reddetti.

"Mustafa Kemalim demiyorum, imzasını atmıyorum"

Kaya ise kendisine yönelen ilginin Atatürk’e duyulan sevgi ve özlemi gösterdiğini savunarak şöyle konuştu: “Uçakla İzmir’e geldim. Pilotundan hostesine herkes benimle fotoğraf çektirdi. Bu, Atatürk’e olan sevgi, saygı ve özlemdendir. Ne demeliyim? İnsanlara bana ‘paşam’ diyorsa ne yapabilirim? Ne bu benzerliği kötüye kullanıyorum, ne istismar ediyorum. ‘Mustafa Kemalim demiyorum, imzasını atmıyorum.”

Ben 5 bin TL alınca niye rahatsız olunuyor?

Rusya’da Lenin’in, ABD’de Obama’nın benzerlerinin olduğunu ve fotoğraf çektirme karşılığında para aldıklarını anlatan Kaya, “Ben bunları yapmıyorum. Etkinliklerden para almıyorum. Ben oyuncuyum. Belediyeler sanatçı çağırıp para veriyor da, ben 5 bin TL alınca niye rahatsız olunuyor? Niçin istismar olsun? Atatürk’ü taklit etmiyorum. Bu benzerlik Allah’ın lütfudur. Özel olarak Atatürk gibi giyinmiyorum. Hayatım boyunca takım elbise giydim. Saçım boya değil, saç stilim böyledir. Harmandalı en sevdiğim oyundur. Atatürk, ‘Türkler bir tek zeybek oynarken diz çöker, asla diz çökmez’ demiştir. Benim de beğendiğim oyundur.”