Mesut Özil'in saldırganına 10 yıl hapis cezası verildi

Arsenal'in futbolcuları Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçakla saldırıp lüks saatlerini almaya çalışan saldırganlardan Ashley Smith'e 10 yıl hapis cezası verildi.

Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a motorsikletle gasp etmeye çalışan ve iki oyuncuyu bıçakla tehdit eden Ashley Smith (30) (Alttaki fotoğrafta sağ üstte) ve kendine yardım eden Jordan Northover (26) (Alttaki fotoğrafta sol altta) hakim karşısına çıktı. İki saldırgan da suçlarını itiraf ederken, bıçakla Tank lakaplı Sead Kolisinac'a saldıran Ashley Smith'e 10 yıl hapis cezası verildi.

Olay anında Smith'e yardım ettiğini itiraf eden Jordan Northover'in kararı ise sonraya bırakıldı.