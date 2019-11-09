HABER /  SAĞLIK

Queen's Belfast Üniversitesi tespit etti! Kanser riskini yarı yarıya azaltıyor

Queen's Belfast Üniversitesi’nden bilim insanları, kahve tüketiminin karaciğer kanserinin gelişme riskini yarı yarıya azalttığını tespit etti.

MedicalXpress’in aktardığına göre, bilim insanları 7.5 yıl boyunca yaklaşık 472 bin kişi üzerinde araştırma yaptı. Aralarından yüzde 75’ten fazlasının düzenli olarak kahve tükettiği belirtildi.

Araştırma, öğütülmüş veya hazır kahve seven insanların, kahve içmeyenlere göre karaciğer kanserinin en yaygın şekli olan hepatoselüler karsinom riskinin yüzde 50 daha az olduğunu ortaya koydu.

Kahve tüketen gönüllülerin diğerlere göre daha sık sigara içtiği ve alkol tükettiği, kolesterol oranının da daha yüksek olduğu, ama bunun kansere yakalanma şansını artırmadığı kaydedildi. Bununla birlikte bu grubun diyabet, siroz, safra taşı ve mide ülseri gibi hastalıklara yatkınlığı da olmadığı ifade edildi.

Yüksek oranda antioksidan içeriyor

Araştırmacılara göre, kahvenin organizma üzerindeki olumlu etkinin sebebi, yüksek oranda antioksidan ve kafein içermesi. Bununla birlikte bilim insanları, kötü huylu tümörleri öncelikle sağlıklı yaşam biçiminin önleyebileceğini hatırlattı.

Araştırmacılardan bir olan Queen's Belfast Üniversitesi Halk Sağlığı Merkezi'nden lisansüstü araştırma öğrencisi Kim Tu Tran, “Kahve tüketmek; sigarayı bırakmak, alkolü kesmek veya kilo vermek kadar sizi karaciğer kanserine karşı korumaz” dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Hakan Bülent Arınç gerçeğini açıkladı
Adil Öksüz’ün kuzeni itirafçı oldu! Çok kritik bilgiler verdi
Mesut Özil'in saldırganına 10 yıl hapis cezası verildi
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'dan yanıt: İnsanlara bana ‘paşam’ diyorsa ne yapabilirim
Tel Abyad ve Resulayn’da halkın yaraları sarılıyor
FETÖ’cü Enes Kanter’den alçak çağrı
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'den 14 Filistinli sporcuya şok! Geçişlerine izin verilmedi
Yeni araştırma ortaya koydu! Türkiye nüfusunda bir ilk
Şirketler bu haberi bekliyor! Yapılandırma geliyor
Ketojenik beslenme listeleri dişlerinizi kaybetmenize neden olabilir!
Bazı polisler isyana katıldı Morales'ten halka çağrı
Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler hangisi sayısı kaç?
Yorumlar