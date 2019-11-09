Şirketler bu haberi bekliyor! Yapılandırma geliyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) finansal sektöre olan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) finansal sektöre olan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın yürürlüğe girdiğini açıkladı. TBB'den yapılan açıklamada "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan, finansal sektöre olan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama, gerekli onaylar alınarak yürürlüğe girmiştir" denildi.