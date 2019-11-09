Ahmet Hakan Bülent Arınç gerçeğini açıkladı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, KHK çıkışıyla tartışılan Bülent Arınç'ın FETÖ tehlikesine 15 Temmuz darbe darbe girişimine kadar uyanamadığı için kredisini tükettiğini, ve bu nedenle AK Parti çevrelerinde tepki çektiğini yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, KHK faciadır" açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefinde. Önceki gün Habertürk'e telefonla bağlanan Arınç, sözlerini yumuşatsa da eleştiri oklarından kurtulamıyor.

Peki Arınç'a bu tepki neden böylesine büyük oldu? Merak edilen sorunun yanıtını Hürriyet'in tepesindeki Ahmet Hakan, "Bülent Arınç olayını anlamak için bir kılavuz" başlıklı yazısında verdi.

FETÖ tehlikesine geç uyandığı için ağırlığı kalmadı

17-25 Aralık FETÖ yargı darbesininin ardından başlayan operasyonlara “Bu kadar da üstlerine gidilmez ki canım” anlamında itirazlarda bulunduğunu hatırlatan yazar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Arınç'ın “Şimdi anladım, meğer bunlar silahlı terör örgütüymüş yahu!” dediğini aktardı.

Geç uyanış nedeniyle Bülent Arınç’ın AK Parti çevrelerinde pek bir ağırlığı kalmadığını belirten Hakan, “Abi” olmaktan uzaklaştı, kredisi tükendi, “vicdani temsilci” makamından indirildi falan..." diye yazdı.

AK Parti içinde vicdanları temsil ettiğini sanıyor

Bülent Arınç’ın KHK mağduriyetlerinin gündeme getirmesine değinen yazar, yazısına şöyle devam ediyor:

"KHK mağduriyetlerine başka bir AK Partili dikkat çekseydi, hatta bunu yaparken araya “KHK bir faciadır” diye bir söz sıkıştırsaydı... Bülent Arınç kadar tepki almazdı. Sözün özü şudur:

Bülent Arınç, hâlâ AK Parti içinde vicdanları temsil ettiğini sanıyor.

Üç beş gündür başına ne geldiyse işte bundan geldi."