Bomba! Felipe Melo, Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra dahi takımla bağını koparmayan ve sık sık takıma destek paylaşımları veren Brezilyalı Felipe Melo'nun sarı kırmızılı kulüple anlaştığı iddia edildi.
Gazeteci Ergin Kayıoğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda “Galatasaray eski futbolcusu Felipe Melo ile yarım sezonluğuna anlaştı. Ocak ayı transfer döneminde oyuncu Galatasaray’da” ifadelerini kullandı.
Terim de sıcak bakıyor
Öte yandan bu sezon Nzonzi dışında orta alanda görev verdiği futbolculardan istediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim’in de eski öğrencisine sıcak baktığı belirtiliyor.
Önemli başarılara imza atmıştı
Sarı-kırmızılı takımda forma giydiği dönemde yurt içi ve yurt dışında önemli başarılar elde eden ve kupalar kazanan Brezilyalı futbolcu Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurmuştu.
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