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Fatih Terim'in elinde oyuncu kalmadı! Gaziantep maçında sürpriz isimler

Bu akşam deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın , Belhanda'nın da kadrodan çıkartılmasıyla nasıl bir ilk 11'de sahaya çıkacağı merak konusu oldu.

Real Madrid karşısında aldığı 6-0'lık hezimet sonucu ligde moral bulmak isteyen Galatasaray, zorlu Gaziantep deplasmanında 3 puan için ter dökecek.

Taraftarların kadroda görmek istemediği futbolcuların yedek kalması beklense de, Fatih Terim'in çok fazla hamle şansı yok. İlk olarak, bu sezon gösterdiği performansla tam bir hayal kırıklığı oluşturan Mariano'nun takım içindeki tek alternatifi olan Şener Özbayraklı şu anda sakat durumda.

fatih terim

Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz ve Ahmet Çalık

Milli arada UEFA kadrosunda olmayan Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz ve Ahmet Çalık'ı Gaziantep'e isteyen deneyimli teknik adamın, yapılacak son çalışma sonrası bu oyunculardan en az ikisini ilk 11'de oynatmayı düşündüğü öğrenildi.

Belhanda kadrodan çıktı

Ayrıca sol topuğunda ağrı hisseden Belhanda dünkü idmana katılmadı ve maç kadrosundan çıkarılarak İstanbul'a döndü.

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