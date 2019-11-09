Adil Öksüz’ün kamera kaydı ve darbe itirafı Mustafa Özcan'ın elinde

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün darbe itirafını yaptığı kamera kaydının, Fetullah Gülen'in veliahtı olarak gösterilen Mustafa Özcan'ın elinde olduğu iddiasını köşesine taşıdı.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Adil Öksüz ve FETÖ ile ilgili çok konuşulacak bir yazıya imza attı.

Adil Öksüz'ün Almanya'da Alman istihbaratı BND'nin gözetiminde bir evde hapis hayatı yaşadığını yazan Uğur, Öksüz'ün Mustafa Özcan'ın kontrolünde olduğu bilgisini paylaştı.

Fuat Uğur, bir dönem FETÖ'de önemli görevlerde bulunan Ümit Akdemir'in örgütten edindiği bilgileri köşesinde aktardı.

Özcan videoyu Gülen'e koz olarak kullanıyor iddiası

Mustafa Özcan'ın Fetullah Gülen ile büyük bir kapışma içinde olduğunu iddia eden yazar, "Uluslararası platformda kullanmak üzere Adil Öksüz’ün darbeyi Fetullah’ın emri ve talimatları doğrultusunda yaptıklarını uzun uzun anlattığı videoyu servis edilebilir." diye yazdı.

Öksüz kamera kaydında neler söylüyor?

Ümit Akdemir’in hayli uğraştıktan sonra elde ettiği bilgiye göre Adil Öksüz o videoda mealen şunları söylüyor:

“2015 Kasım-Aralık aylarında müdahale hazırlıklarının yapılmasının emrini bir planla birlikte Hocaefendi (Fetullah Gülen) verdi. Askerlerle birlikte uzun uzun çalıştık ve planı tamamladık. İlk karar mayıs sonunda hareket edilmesiydi. Kararı ilettiğim askerlerden bazıları ‘Hocaefendi’nin haberi var mıdır’ diye endişeye kapıldılar. Ben bu durumu iletince Hocaefendi endişelerini gidermek için benimle yakındaki konuşmasında Haki Cübbe giyerek konuşma yapacağı bilgisini iletti. Bunu askerlere söyledikten bir hafta sonra Hocaefendi dediğini yaptı. Ama bu esnada basında Hususilerin darbe çalışması yaptığı ve yeşil cübbeyle darbe mesajları verildiği yazılınca askerler daha da çok endişelendi ve girişimin 6 ay daha ertelenmesi için beni Hocaefendiye gönderdiler. Hocaefendi çok ısrar etti. Hatta ‘Akılsızlar sizin tamamınızı YAŞ’ta atacaklar’ diye benden bunu anlatmamı istedi. Aslında Darbe yazılarından Hocaefendi de endişeliydi. Yeni bir plan sundular dar çerçevede çıkılsın, diğer askerler sonradan dâhil edilsin diye.”