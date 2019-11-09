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Potada derbi zamanı

Anadolu Ajansı

ING Baskketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında derbi maçta Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta'yla karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki derbi müsabakası saat 15.15'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ligde ilk 6 maçında 5 galibiyet alırken sadece deplasmanda bir başka derbide Galatasaray Doğa Sigorta'ya kaybetti.

Ligin ilk 6 haftasında Bahçeşehir Koleji ve Teksüt Bandırma'yı mağlup eden Beşiktaş Sompo Sigorta'nın 4 yenilgisi var. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son iki maçtan ise mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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