Liverpool'a mı gidiyor? Jürgen Klopp'tan Kylian Mbappe açıklaması

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe hakkındaki transfer iddialarına açıklık getirdi.

Hafta ortasında Paris Saint-Germain’in 20 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe için Liverpool’un da transfer yarışına dahil olduğuna dair haberler ortaya çıkmıştı.

İngiliz kulübün başarılı teknik adamı Jürgen Klopp, Real Madrid’in de ilgilendiği Fransız oyuncu için kulübün ekonomik imkanlarının yetmeyeceğini belirtti.

Dürüst olmak gerekirse...

Mbappe’nin büyük bir hayranı olduğunu ifade eden Klopp “Taraftar olarak baktığımızda, Mbappe gibi bir oyuncunun alınmaması için hiçbir sebep yok ama konuyu kulüp açısından ele aldığımızda para önemli bir konu haline geliyor. Şansımız yok. Kesinlikle hiçbir şansımız yok. Bu hikayeyi öldürdüğüm için özür dilerim. Dünyada Mbappe’yi PSG’den alacak bir kulübün olduğunu düşünmüyorum. Biz de buna dahiliz. Dürüst olmak gerekirse bu kalibrede bir oyuncuyu almak çok zor” şeklinde konuştu.

Bu sezon PSG formasıyla 11 resmi maça çıkan Kylian Mbappe, 9 gol ve 4 asistlik performans sergilemeyi başardı.