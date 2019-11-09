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Bakan Mustafa Varank: Milli Teknoloji Hamlesi yönümüzü belirleyecek

Malatya'da iş adamlarıyla bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez bir küresel oyuncu yapmanın derdindeyiz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (sağda), Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" istişare ve değerlendirme toplantısında, kentteki sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi. 

Toplantıda konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamakları çıkmayı elbette hak ediyor. Bunu başarabilecek sanayi altyapısına, girişimcilik ruhuna ve insan gücüne sahibiz. Daha güçlü bir Türkiye için katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde bir rotayı hep beraber takip edeceğiz. Bu yolda Milli Teknoloji Hamlesi yönümüzü belirleyecek." dedi.

Varank ayrıca "Uluslararası kuruluşlar, ülkemiz hakkındaki büyüme tahminlerini tek tek yukarı yönlü revize ediyor. Dünya Bankasının iş yapma kolaylığı endeksinde üst üste 2 senedir üst sıralara doğru tırmanıyoruz. Ekonomimiz günden güne inşallah sizlerin de yatırım iştahıyla daha da güçlenecek." açıklamasında bulundu. 

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