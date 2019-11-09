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Trabzonspor'da transfer bombası patladı Galatasaraylı eski yıldız geliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından yönünü Süper Lig'e çeviren Trabzonspor, şampiyonluk için transfer harekatına başladı.

Bu sezon oynadığı hareketli oyunla adından sıkça söz ettiren Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, devre arasında yapacağı transferler için ekibini harekete geçirdi.

Önceliğini stoper ve orta saha hattına veren Fırtına’nın listesindeki ilk isim Badou Ndiaye. Daha önce ülkemizde Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen Senegalli oyuncunun kiralanması için temaslar başladı.

Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor

İngiltere Championship ekibi Stoke City’de forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor.

Daniel Amartey

Trabzonspor’un bir diğer peşinde olduğu isim ise Daniel Amartey. Karadeniz devi, İngiliz ekibi Leicester City’de fazla forma şansı bulamayan Ganalı oyuncu için de maliyet araştırmasına başladı.

Karaman’ın, sağ bek, stoper ve orta sahada görev yapan 24 yaşındaki oyuncuyu da takımında görmek istediğini, yönetime ilettiği öğrenildi.

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