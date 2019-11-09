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Denizlispor 15 yıl sonra Beşiktaş karşısında bir ilkin peşinde!

SÜPER Lig'de yarın İstanbul deplasmanında Beşiktaş'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, rakibini 15 yıl sonra ilk kez mağlup etmeye çalışacak.

Ligde 11 puanla ateş hattında yer alan yeşil-siyahlı ekip, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi kazandığı takdirde siyah-beyazlıların bileğini yıllar sonra bükecek.

Bu sezon 9 yıl sonra Süper Lig'e dönen Denizlispor, Beşiktaş'ı son olarak 2004-2005 sezonunda yendi. Denizli, 21 Ağustos 2004'te ev sahibi olduğu karşılaşmada Kartal'ı 3-1'le geçti. 

Son sekiz maçta Beşiktaş yeniyor
O tarihten sonra Beşiktaş'la oynadığı 11 maçın 10'unu kaybeden Denizlispor, yalnız 1 beraberlik aldı. Beşiktaş, son 8 maçta Denizlispor'u yenmeyi başardı.

İki takım Süper Lig'de son olarak Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda rakip oldu. 15 Mart 2010'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan son karşılaşmayı siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.

mehmet ozdılek

Eski takımını yenmeye çalışacak
Futbolculuk döneminde yıllarca Beşiktaş forması giyerek sembol olduğu siyah-beyazlı formayla şampiyonluklar yaşayan Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, eski takımını yenerek kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.

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