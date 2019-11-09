Tavukçuluk devi Keskinoğlu'nun konkordato süresi 6 ay daha uzatıldı

AKHİSAR 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Keskinoğlu Tavukçuluk'a daha önce 5 ay geçici mühlet ve 1 yıl kesin mühlet süresi vermişti. Şirket konkordato süresini 6 ay daha uzattı.

Türkiye'nin köklü tavuk firmalarından Keskinoğlu'nun firma Avukatı Murat Sınay, şu açıklamayı yaptı: Şirketimizin konkordato süreci Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/ 362 Esas sayılı dosyasından verilen 07.11.2019 tarihli kararla 6 ay süre ile uzatılmıştır. Şirketimiz etkin stratejilerini başarıyla tamamlayacaktır. Mahkemenin kanaati de bu yöndedir.

"Başarıya yakınız"

Şirketin başarıya yakın olduğunu belirten Sınay, sözlerini şöyle sürdürdü: Şirketimiz tanınan konkordato süresini boyunca, ciddi biçimde tasarruf tedbirlerini hayata geçirebilmiş ve başarıya daha da yakın olabilmeyi sağlayabilmiştir. Her manadaki tasarruf tedbirlerimiz olumlu sonuçlarını vermiş ve vermeye de devam etmektedir.