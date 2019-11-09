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Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den çok konuşulacak Türkiye sözleri

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Türkiyesiz bir NATO’yu düşünemiyorum. Bir NATO üyesini korumak için Türkiye’ye çok ihtiyacımız var." açıklaması yaptı.

Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye tarafından DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iade edilmesine ilişkin, bakanlar kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'ye çok ihtiyacımız var"

Rutte, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi bölgeden dolayı hem Suriyeli sığınmacı akını hem de terör örgütü DEAŞ konusunda çok fazla sıkıntı çektiğini söyledi.

"Bu tür sorunların çözülmesi için Türkiye ile daha önceleri çok kez masaya oturduk" diyen ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile endişelerinin NATO'ya üyeliği ile alakalı olmadığını kaydeden Rutte, şöyle devam etti:

Türkiyesiz bir NATO'yu düşünemiyorum. Türkiye'nin ittifakı NATO'nun işleyişi için çok önemli.

Bir NATO üyesini korumak için Türkiye'ye çok ihtiyacımız var. Onlar bizim doğu tarafımız. NATO, Türkiye'nin de sayesinde dünya tarihinin en güçlü ve başarılı askeri birliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Macron'un bazı endişelerine katılıyorum"

Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün söylediği ''NATO'da beyin ölümü gerçekleşti'' sözleriyle ilgili ise "Macron'un bazı endişelerine katılıyorum. Aynı zamanda NATO'nun dağılmasını önlemek gerekir ve Avrupa Birliği'nin (AB) tek başına kendini koruyamayacağı gerçeğini bilmemiz lazım. Bunun için ABD'nin desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

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