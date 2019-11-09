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Yer Bursa! Servis'te unutulan çocuk sokaklarda bulundu

BURSA'da, öğrenci servisinde unutulan anaokulu öğrencisi 4 yaşındaki çocuk, polis tarafından sokaklarda ağlarken bulundu.

Olay Osmangazi'ye bağlı Çirişhane Mahallesi'nde meydana geldi. Selim K. isimli 4 yaşındaki çocuk, sabah saatlerinde anaokuluna gönderilmek üzere servise bindirildi.

Havalanması için kapıları açık bıraktı

Sabahın erken saatlerinde serviste uyuyakalan minik Selim, anaokuluna geldiğinde servisten inmedi. Servis şoförü S.İ. ile servis görevlisi S.A, aracı kontrol etmeyerek, aracı bir sonraki servis saatine kadar beklemek üzere Soğanlı Mahallesi'ndeki bir sokağa park etti. Havalanması için minibüsün kapılarını açan şoför aracın yanından uzaklaştı.

Sokaklarda ağlarken bulundu

Bu esnada uyuyan küçük Sinan, kapısı açık bırakılan servisten inerek mahallede dolaşmaya başladı. Kaybolduğu için sokak ortasında ağlayan küçük Selim, sokakta devriye atan polis ekipleri tarafından fark edilerek emniyete götürüldü.

Polis ailesine teslim etti

Emniyette korktuğu için adını ve ailesini söyleyemedi. Polis ekipleri çevrede bulunan bütün anaokulları ile irtibata geçerek okula gelmeyen çocukları sordu. Bir anaokulunun öğrencisinin sabah okula gelmediğini tespit eden ekipler, küçük Selim'i okula götürerek kimliğini belirledi. Ardından ekipler okuldan ailenin iletişim bilgilerini alarak küçük çocuğu aileye teslim etti.

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