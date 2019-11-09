Dini nikahlı karısının kulaklarını kesip yüz derisini soyan kocaya müebbet istendi

BAHÇELİEVLER’de dini nikahlı eşini önce boğarak öldüren ardından yüz derisini soyup kulaklarını ve el parmaklarını kesen sanık hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede sanığın müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi

Bahçelievler’de günlük kiralık dairede poşet içinde yüz derisi soyulmuş, parmakları ve kulakları kesilmiş şekilde bulunan Najıha Arabzaı’nin ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı.

Temizlemek için gittiği evde ceset ile karşılaştı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 2 Nisan 2019 tarihinde polise Şirinevler Mahallesi’ndeki bir günlük kiralık dairede koltuğun altında insan cesedi gördüm şeklinde ihbar geldiği aktarıldı. Gelen ihbar sonucu olay yerine giden polis ekipleri odada bulunan baza altında yüz kısmı siyah poşet ile sarılı kadın cesedi ile karşılaştı. Polis ekiplerinin burada ihbarı yapan Mustafa Kuş’un bilgi veren sıfatıyla ifadesine başvurulduğu da iddianamede anlatıldı.

Kuş ifadesinde çekik gözlü birinin taksiden inerek bagajdan tekerlekli bir çanta ve 2 kişinin zor kaldırdığı bir valizi beraber indirdiklerini, olay adresine gittiklerini ve şüphelinin 1 gece kalacağını söylediğini anlattığı iddianamede belirtildi. 2 Nisan günü akşam saatlerinde adrese giden Mustafa Kuş ifadesinde burayı temizlemek isterken cesedi gördüğünü söyleyerek önce patronuna daha sonra ise polise haber verdiğini açıkladı.

Çöp poşeti geçirilmiş halde bulunan cesedin yüzü çürümüş

Olay yeri incelemesine yer verilen iddianamede maktülün yüz kısmının tamamen çürümüş olduğu aktarıldı. İddianamede aktarılan kamera incelemesinde yabancı şahsın 1 büyük 2 küçük çanta ile ikamete geldiğinin anlaşıldığı da açıklandı. 4 Nisan 2019’da yakalanan sanık ile yapılan sözlü görüşmede cesedin Najıha Arabzaı’ye ait olduğunu söylediği anlatıldı.

“Eşimin müstehcen fotoğraflar gönderdiğini gördüm”

Sanık Zivar Gol Ravan Cinayet Büro Amirliği’nde alınan ifadesinde maktül Najıha’nın uzaktan akrabası olduğunu söyleyerek “Kendisi ile 2018 yılında tanıştık. Karşılıklı evlenmek istedik ancak ailelerimiz evliliğe karşı çıktılar. Karşı çıkmaları sonucu 20-25 gün önce evlenmek için maktül ile İstanbul’a gelerek dini nikah kıydık. Hıbbetullah H. isimli şahıs ile beraber kalmaya başladık. Eşimin telefonunda Emo programından bir erkek şahıstan mesaj geldiğini gördüm. Mesajlarda eşimin bu şahsa müstehcen fotoğraflar gönderdiğini gördüm. Eşim odaya girince mesajları sordum bir daha yapmayacağını söyledi. Bu tartışmamızdan sonra Najıha’nın aynı şahıs ile mesajlaştığını ve fotoğraflarını gönderdiğini gördüm. Najıha’nın profilinden Ahmed isimli bu şahsa mesaj atarak kendimi tanıttım ve bir daha karımı rahatsız etmemesini söyledim. Bu şahıs beni arayarak eşimi 1 buçuk yıldır tanıdığını ve eşim ile birlikte olduğunu söyledi” şeklinde konuştu.

“Eşarbı ile boğazını sıktım nefesi kesildi”

Sosyal medyadan konuştuğu şahsın eşinin kendisine müstehcen fotoğraflar gönderdiğini söylediğini ifade eden sanık Ravan, “Najıha bana kaçacağını Ahmed’in kendisini Avrupa ülkelerine götüreceğini söyledi ve elbiselerini toplamaya başladı. Ben ‘seni çok seviyorum, beni bırakma, yarın sabah yine konuşuruz şimdi uyuyalım’ dedim ancak elbiselerini toplayıp kapıya yöneldi. Ben de kendimi kaybederek boğazına sarıldım. Odadaki çekyatın üzerine düştü. Düşünce eşarbı ile boğazını sıktım, nefesi kesildi. Öldüğünü anlayınca pişman oldum. Sabah olunca evden çıktım telefonumu satıp valiz aldım. Tekrar kaldığımız eve geldim. Ölen hanımımı valizin içine koydum ve taksi ile Şirinevler’e giderek günübirlik ev tuttum” dedi.

“Önce parmaklarını ve kulaklarını kestim, tanınmasın diye yüz derisini soydum”

“Seyyar satıcıdan çakı aldığını ve cesedi çıkararak banyoya götürdüğünü söyleyen Zivar Gol Ravan “Önce 10 parmağını kestim. Kesme sebebim polis parmak izinden bulamasın diyeydi. Kulaklarında belirgin küpe izleri vardı. Bu sebeple kulaklarını da kestim. Yüzü tanınmasın diye de yüz derisini soydum. Bu parçaları tuvalet deliğine atarak sifonu çektim. Ellerini kafasına bağladım. Sonra oda içerisinde bulunan büyük yatağın baza kısmına yerleştirip üstüne diğer yatağı koydum. Sonra Yunanistan'a kaçmayı düşündüm. Pişmanım” şeklinde ifade verdi.

İddianamede sanık Ravan’ın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. Sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.